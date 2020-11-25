На Южном Урале подтопление новой инфекционной больницы произошло из-за засора канализации

Подтопление новой инфекционной больницы в Малой Сосновке произошло из-за засора трубы, в которую попали перчатки, полиэтилен и другой бытовой мусор. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 22 ноября больные COVID-19 пациенты пожаловались на то, что здание начало затапливать - вода прибывала из-под пола в палатах и коридорах. Медикам пришлось ночью тряпками собирали воду в ведра. Последствия подтопления быстро устранили, больница продолжила функционировать в рабочем режиме.

сегодня на брифинге Юрий Семенов заявил, что произошла обычная бытовая ситуация.

"Ничего серьезного не происходило в больнице. Это обычная бытовая ситуация. В трубы что-то попало, какие-то перчатки, полиэтилен, обычный бытовой мусор, который убрали и на этом дело все закончилось. Все просушили. Больница абсолютно не пострадала, ни оборудование, ни мебель", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что была проведена ревизия канализационных стоков, весь мусор убрали, который мог привести к засору.

"Я думаю, что в ближайшее время такого больше не повторится", - добавил он.