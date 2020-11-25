За неделю сумма на борьбу с коронавирусом в Прикамье была увеличена на миллиард

За неделю сумма, предусмотренная на борьбу с коронавирусом в Прикамье, была увеличена на 1 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Из них 889 млн руб. регион получил от федерации на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19 и жителями из групп риска заражения. Еще почти 103 млн руб. были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских и иных работников медицинских организаций.

На сегодняшний день, на борьбу с коронавирусом предусмотрено 15,8 млрд руб. Из них средства федерального бюджета составляют 9,7​ млрд руб. В краевом бюджете по поручению губернатора Дмитрия Махонина предусмотрено более​ 6 млрд руб., в том числе средства резервного фонда правительства края 4,5 млрд руб.

Фактически на мероприятия направлено 9,9 млрд руб., что на 500 млн руб. больше по сравнению с ранее израсходованными средствами. Значительная часть средств из них направлена на стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь с COVID-19, – 308 млн руб. Также значительную долю расходов составляют расходы в сфере соцподдержки и занятости населения, на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в Пермском крае в связи с выпадающими доходами организаций.