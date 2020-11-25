25 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Свердловская прокуратура потребовала скорректировать указ о перегородках в такси

Прокуратура Свердловской области в рамках проведения антикоррупционной экспертизы 10 ноября внесла требование главе региона Евгению Куйвашеву по устранению недостатков в указе о защитных перегородках в такси.

Как следовало из официального ответа прокуратуры такси-сервису "Максим", в указе выявлены коррупциогенные факторы, которые выражались в установке обременительных и неясных требований для граждан и организаций при выполнении вышеуказанного документа. Напомним, что именно "Максим" направила в прокуратуру обращение о несогласии с указом губернатора.

Требование было удовлетворено и с 20 ноября установка перегородок в такси Свердловской области носит исключительно рекомендательный характер, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Максим".

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Свердловская прокуратура потребовала скорректировать указ о перегородках в такси

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Теги: Куйвашев, такси, перегородки, указ, прокуратура, Максим



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