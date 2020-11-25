25 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
шокер (2017) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале полицейский пытал задержанных электрошокером

На Среднем Урале передано в суд дело бывшего полицейского. Экс-силовика обвиняют в превышении должностных полномочий.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в апреле этого года: оперативный дежурный МО МВД России "Сысертский" находился при исполнении обязанностей на суточном дежурстве в помещении отдела полиции. В это время в комнате для задержанных сидел мужчина, доставленный за совершение административного нарушения. Позже туда доставили еще одного нарушителя.

По версии следствия, дежурный взял электрошоковое устройство и стал прислонять его к телу задержанных, причиняя им физическую боль и телесные повреждения. Как считают в прокуратуре, тем самым он явно вышел за пределы своих полномочий.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в Сысертский районный суд.

"Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела нашими коллегами из регионального СКР было принято по материалам сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Бывший представитель дежурной части, о котором идет речь, по итогам служебной проверки УСБ был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.

Сам он утверждал, что задержанные якобы вели себя неадекватно в камере, и что специальное техническое устройство он применял не по отношению к людям, а в непосредственной близости от них. Точку в этой истории в ближайшее время поставит суд", - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых.

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На Среднем Урале полицейский пытал задержанных электрошокером

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Теги: электрошокер, полицейский, суд



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