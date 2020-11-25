США могут ввести санкции против Минобороны России

США собираются ввести санкции против Минобороны России, ряда предприятия оборонно-промышленного комплекса и одного из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ.

Об этом говорится в черновом варианте проекта санкционного списка, который готовит администрация Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Накануне Госдепартамент США ввел ограничительные меры против трех российских компаний - "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group. Американские власти считают их нарушителями законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ограничительные меры предполагают запрет на заключение контрактов с компаниями из списка и продажу им боеприпасов, а также запрет на участие этих компаний в программах помощи от правительства США.