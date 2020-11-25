В Свердловской области открыт сервис для иностранных инвесторов Ural Business Point

В Свердловской области запустили сервис для иностранных инвесторов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Многофункциональный центр поддержки иностранных компаний на Урале Ural Business Point начал работать сегодня, 25 ноября.

"Центр – это единая электронная площадка, на которой иностранная компания и ее представители смогут решить все вопросы, возникающие на этапе открытия представительства или размещения своих производственных мощностей на территории Уральского федерального округа и Свердловской области. А также получить высококачественные услуги, востребованные зарубежными компаниями, в режиме "одного окна". Максимально комфортные условия для инвестора – это задача, которую ставит губернатор Евгений Куйвашев", - прокомментировала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов назвал новую платформу хорошим практическим инструментом для иностранного и российского бизнеса.

"Сервис очень актуален, диалог Свердловской области с зарубежными партнерами не прекратился с закрытием границ. Более того, возникшие сложности заставили искать новые формы работы, в том числе существенно активизировали взаимодействие на цифровых площадках. Мы надеемся, что когда ситуация нормализуется, сервис получит еще большее развитие, поскольку он является еще и приглашением к сотрудничеству", - отметил он.

Планируется, что многофункциональный центр поддержки иностранных компаний на Урале будет способствовать решению задач ряда национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Производительность труда и поддержка занятости".

Директор регионального агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов отметил, что за каждым проектом будет закреплен специалист, владеющий иностранным языком, который поможет будущему инвестору разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса на Урале.

"Механика сервиса такова, что компания обращается к нам, мы диагностируем запрос, а ответ дает либо Уральская торгово-промышленная палата, либо партнеры проекта, провайдеры услуг. Подобный сервис внесет вклад в создание софт-инфраструктуры Екатеринбурга как мирового глобального города. Мы планируем тиражировать сервис и работать на Уральский федеральный округ", - заявил Породнов.

По его словам, было проведено исследование, которое позволило сформулировать запрос иностранных компаний для начала ведения бизнеса в России. Через многофункциональный центр поддержки иностранных компаний Ural Business Point инвестор сможет получить информацию об экономике региона, деловом климате, рынке и бизнес-среде. Также ему окажут юридическую и кадровую поддержку, дадут консультации по налоговому законодательству, помогут в подборе переводчиков и недвижимости, решат другие вопросы.