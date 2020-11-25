25 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
пистолет (2020) | Фото: ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

В Екатеринбурге осудили горе-налетчика, напавшего на ювелирный с игрушечным пистолетом

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Среднеуральска. Его признали виновным в разбойном нападении и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды мужчина решил совершить налет на ювелирный магазин. Для этого злоумышленник приобрел игрушечный пистолет, внешне схожий с боевым, а для маскировки подыскал строительный комбинезон, маску-респиратор и строительные перчатки.

22 февраля этого года уралец приехал в Екатеринбург и зашел в магазин ювелирных изделий в Орджоникидзевском районе. Не заметив охранника, он подошел к продавцам, и, достав пистолет, заявил, что это ограбление.

Продавцы, не подозревая, что направленный на них "ствол" является игрушечным, восприняли эту угрозу реально. Внутри находились ювелирные ценности и денежные средства на сумму более 8,6 млн рублей. Однако довести свой преступный замысел до конца нападавший не смог, так как его скрутил охранник.

Суд вынес горе-налетчику свой приговор: три года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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В Екатеринбурге осудили горе-налетчика, напавшего на ювелирный с игрушечным пистолетом

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Теги: ювелирный, ограбление, суд, приговор, Екатеринбург



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