Средний Урал получил почти 300 тысяч доз вакцины против сезонного гриппа

В Свердловскую область поступило еще 300 тыс. дополнительных доз универсальных вакцин от сезонного гриппа. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

"Сейчас на территории Свердловской области не зарегистрировано циркуляции сезонного гриппа, что, как мы считаем, связано с наличием масочного режима и рядом других ограничений, которые не дают возможности возникнуть сезонному гриппу, который достаточно опасен с covid-инфекцией. Вакцина универсальная для детей и для взрослых. Как мы и планировали, мы хотим провакцинировать 70% Свердловской области. Сейчас вакцинированы уже чуть больше 2 млн жителей региона", - рассказал Креков.

По его словам, вакцины уже направлены в муниципалитеты. Таким образом регион создаст для себя подушку безопасности на февраль-март – традиционное время для сезонного гриппа.