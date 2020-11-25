Правительство Свердловской области закупит три новых компьютерных томографа

Правительство Среднего Урала рассматривает вопрос о приобретении еще трех компьютерных томографов. Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, постепенно количество КТ будет увеличиваться. Свою помощь уже предлагает несколько промышленных предприятий.

"Мы предполагаем закупить три новых компьютерных томографа уже в ближайшее время. При этом, надо понимать, что их установка будет занимать определенное время, потому что там нужна специальная подготовка помещения. Они нам нужны не только на период COVID-19: скоро это время пройдет. Они нам нужны для текущей диагностики. Компьютерная томография будет расширяться: собираемся их купить и поставить в разных местах Свердловской области", - заявил замгубернатора.

Павел Креков также напомнил, что есть определенная категория граждан с COVID-19, которая направляется на прохождение КТ. В случае, если у человека не наблюдается серьезных симптомов, компьютерная томография не нужна.