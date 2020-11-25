Свердловский оперштаб обсудит, как помочь общепиту с установкой защитных экранов

Оперативный штаб Свердловской области во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым, совместно с Роспотребнадзором проработают вопросы касательно установки защитных экранов в местных кафе и ресторанах. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, должны быть решены такие вопросы, как: какими должны быть экраны, каким образом они должны быть установлены и какие в этой связи затраты могут быть. Все из-за того, что защитные экраны в ряде случаев могут помешать работе обеззараживающих устройств.

Помимо этого Креков ответил на просьбы представителей такси и таксопарков компенсировать стоимость установки защитных экранов в автомобилях.

"Все обращения, которые поступают на этот счет, наши коллеги рассматривают. Работает специальная комиссия, которую возглавляет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Напоминаю, все, что касается защитных экранов в автомобилях, носит рекомендательный характер", - заключил замгубернатора.