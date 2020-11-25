На свердловские лаборатории, которые не укладываются в 48-часовой срок, поданы исковые заявления

На лаборатории Свердловской области, которые при проведении исследований на COVID-19 не укладываются в 48-часовой срок, готовятся исковые заявления. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, на территориальные лаборатории уже наложены первые санкции за нарушение сроков, что должно поспособствовать исправлению ситуации.

"Мы проводим работу с теми лабораториями, которые биологические материалы отправляют для анализа в другие субъекты, потому что это увеличивает время. Надо сказать, что у нас работает достаточно много частных лабораторий, но, тем не менее, перед всеми лабораториями поставлена задача укладываться в срок 48 часов. Это пока сделали не все", - сообщил Креков.

По его словам, в сегодняшней ситуации скорость проведения анализов должна, напротив, существенно увеличиться, поскольку общая нагрузка значительно снизилась. Это произошло благодаря отказу брать анализы у контактных бессимптомных и тому, что отпала необходимость брать повторный анализ на COVID-19.