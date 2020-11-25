Павел Креков: Два медучреждения Свердловской области перейдут в режим плановой работы

Правительство Свердловской области планирует в максимально короткие сроки восстановить объемы плановой медицинской помощи. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, уже к концу этой недели к плановому режиму работы вернется центр реабилитации "Озеро Чусовое" и одна из больниц Екатеринбурга: какая именно пока не решено.

"Это поможет сократить ковидные койки и увеличить количество коек, оказывающих плановую медицинскую помощь", - рассказал замгубернатора.

Помимо этого продолжается активная работа по реализации проекта, связанного с созданием единого колл-центра. Для этого был проанализирован опыт других субъектов РФ, включая и Москву, в которых подобная практика уже помогла снять нагрузку со "скорой помощи" и поликлиник.

"Сегодня вместе со специалистами мы обсуждаем технические вопросы, и думаю, они будут решены в течение нескольких дней, и мы сможем объединить эти разрозненные службы в единую, сделав ее более доступной. Мы проверили по нескольким субъектам, как эти централизованные колл-центры работают: сами дозванивались, находили номера телефонов и ответы идут практически через несколько секунд. У нас есть возможность создать такой колл-центр: поручение губернатор уже дал", - рассказал Павел Креков.

По его словам, уже к концу недели единый колл-центр должен заработать в тестовом режиме. Планируется создание врачебного центра при больнице №40 для консультирования медиков, занимающихся лечением коронавирусной инфекции. Это поможет реализовать главную на сегодняшний день задачу - минимизировать количество осложнений и сделать более тщательной работу амбулаторного звена с первичными больными, не доводя их до той стадии, когда требуется госпитализация.