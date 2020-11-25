Минпромторг нашел способ не закрывать фудкорты в торговых центрах

Минпромторг направил российским регионам письмо с предложениями по организации работы фудкортов в торговых центрах, предполагающий ресторанный формат обслуживания.

Так, предлагается обслуживать клиентов за отдельными столиками, обеспечить не менее четырех квадратных метров каждому посетителю, пишет РБК.

Кроме того, Минпромторг считает возможным ввести выбор еды и ее оплату через электронное меню, чтобы не стоять в очередях.

Среди других предложений - запретить на фудкортах развлекательные мероприятия, установить прозрачные защитные экраны с окнами.

Ранее Минпромторг России призвал не вводить локдаун и тотальные запреты на экономическую активность. Глава ведомства Денис Матнуров высказался за точечные ограничения.

По оценкам Минпромторга, пандемия и ограничения уже привели к закрытию до 20% российских кафе и ресторанов.