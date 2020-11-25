РМК вошла в рейтинг лучших работодателей России

Группа "Русская медная компания" заняла 22 место в рейтинге лучших работодателей России по версии делового издания Forbes, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

РМК улучшила позиции на семь пунктов к результату 2019 года.

В этом году были расширены критерии оценки компаний-участников. В частности, уделялось особое внимание экологической политике бизнеса. Также оценивались условия труда, социальный пакет сотрудников и действующие в коммерческих организациях программы развития территорий присутствия.

В своей анкете РМК представила десятки проектов, реализуемых в сфере кадровой политики, социальной ответственности и экологической безопасности. Это, в том числе, проект ликвидации Коркинского угольного разреза, модернизация медеплавильного завода "Карабашмедь" и мероприятия по ликвидации объектов накопленного в XX веке вреда окружающей среде от работы бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Компания занимается зарыблением водоемов в регионах присутствия (выпущено 1,3 млн особей рыб), помощью диким животным, реализует программы восстановления лесов и озеленения территорий, проекты повышения энергоэффективности и переработки промышленных отходов.

В прошлом году на программы рационального использования природных ресурсов и защиту окружающей среды компанией было направлено порядка 1,2 млрд рублей.

Работники РМК имеют возможность повышать квалификацию и осваивать новые специальности за счет работодателя, для них созданы современные и безопасные условия труда. Компания поддерживает ветеранов, развивает спорт в регионах, реализует культурные и образовательные проекты для школьников, участвует в благоустройстве территорий присутствия, ремонтирует и строит социальные объекты. На благотворительные и социальные проекты в 2019 году компания направила более 1 млрд руб.