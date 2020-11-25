25 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
РМК, рабочий, (2020) | Фото: РМК

РМК вошла в рейтинг лучших работодателей России

Группа "Русская медная компания" заняла 22 место в рейтинге лучших работодателей России по версии делового издания Forbes, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

РМК улучшила позиции на семь пунктов к результату 2019 года.

В этом году были расширены критерии оценки компаний-участников. В частности, уделялось особое внимание экологической политике бизнеса. Также оценивались условия труда, социальный пакет сотрудников и действующие в коммерческих организациях программы развития территорий присутствия.

РМК(2020)|Фото: РМК

В своей анкете РМК представила десятки проектов, реализуемых в сфере кадровой политики, социальной ответственности и экологической безопасности. Это, в том числе, проект ликвидации Коркинского угольного разреза, модернизация медеплавильного завода "Карабашмедь" и мероприятия по ликвидации объектов накопленного в XX веке вреда окружающей среде от работы бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Компания занимается зарыблением водоемов в регионах присутствия (выпущено 1,3 млн особей рыб), помощью диким животным, реализует программы восстановления лесов и озеленения территорий, проекты повышения энергоэффективности и переработки промышленных отходов.

В прошлом году на программы рационального использования природных ресурсов и защиту окружающей среды компанией было направлено порядка 1,2 млрд рублей.

рмк, спортивная площадка,(2020)|Фото: рмк

Работники РМК имеют возможность повышать квалификацию и осваивать новые специальности за счет работодателя, для них созданы современные и безопасные условия труда. Компания поддерживает ветеранов, развивает спорт в регионах, реализует культурные и образовательные проекты для школьников, участвует в благоустройстве территорий присутствия, ремонтирует и строит социальные объекты. На благотворительные и социальные проекты в 2019 году компания направила более 1 млрд руб.

РМК, бассейн,(2020)|Фото: РМК

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РМК вошла в рейтинг лучших работодателей России

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Теги: РМК, рейтинг, социальные проекты, работники,



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