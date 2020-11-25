25 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество зараженных свердловчан увеличивается. Зафиксировано еще 388 случаев COVID-19

На территории Свердловской области зарегистрировано 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 237 из них – в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. Остальные зараженные являются жителями Асбеста, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Таким образом, общее число зарегистрированных в регионе случаев заражения – 44 тыс. 384. 36 тыс. 580 из них уже выздоровели, включая и 401 человека, выписанного накануне. При этом количество смертей также ежедневно увеличивается: 10 новых случаев. Общее число погибших от коронавируса свердловчан – 980.

Из 569 госпитализированных в тяжелом состоянии, 334 человека находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 214, подключенных к аппаратам ИВЛ. 956 пациентов средней степени тяжести проходят лечение в государственных больницах. 2 тыс. 388 таких же больных – в муниципальных.

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Количество зараженных свердловчан увеличивается. Зафиксировано еще 388 случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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