Россияне установили рекорд по досрочному закрытию ипотечных кредитов

Ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

В III квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей, что является рекордным квартальным показателем для российского рынка.

Эксперты допускают, что заемщики могли частично гасить ипотечные кредиты из сбережений, которые раньше хранились на счетах и депозитах.

Ранее стало известно о росте проблемных кредитов из-за повышения уровня доступности ипотеки: снижение ставок, льготы и смягчение требований привели к тому, что задолженность по ипотеке на строящееся жилье за полгода в 2020 год выросло уже на 80% от всего прироста 2019 года. К декабрю сумма проблемных кредитов может достичь 7 млрд рублей.