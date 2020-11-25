Рекордная смертность: за сутки от коронавируса умерло более 500 россиян

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов – это рекордный показатель с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровело 25 748 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровело 1 660 419 человек.