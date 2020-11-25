Рекордная смертность: за сутки от коронавируса умерло более 500 россиян
За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов – это рекордный показатель с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровело 25 748 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровело 1 660 419 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 4685
Санкт-Петербург - 3421
Московская область - 1005
Нижегородская область - 457
Свердловская область - 388
Республика Карелия - 362
Архангельская область - 361
Красноярский край - 333
Воронежская область - 321
Хабаровский край - 318
Ростовская область - 313
Пермский край - 299
Мурманская область - 280
Республика Коми - 279
Республика Бурятия - 276
Иркутская область - 270
Забайкальский край - 266
Вологодская область - 255
Саратовская область - 245
Ульяновская область - 244
Самарская область - 240
Волгоградская область - 237
Омская область - 237
Кировская область - 236
Приморский край - 229
Челябинская область - 228
Алтайский край - 227
Республика Крым - 225
Ставропольский край - 222
Республика Саха (Якутия) - 220
Ленинградская область - 206
Ханты-Мансийский автономный округ - 202
Тверская область - 199
Томская область - 199
Ямало-Ненецкий автономный округ - 197
Новгородская область - 195
Ярославская область - 188
Калининградская область - 188
Оренбургская область - 185
Республика Хакасия - 182
Новосибирская область - 179
Псковская область - 175
Кемеровская область - 171
Тюменская область - 170
Краснодарский край - 167
Белгородская область - 166
Пензенская область - 163
Удмуртская Республика - 162
Ивановская область - 157
Амурская область - 156
Тульская область - 155
Курская область - 152
Астраханская область - 150
Калужская область - 145
Орловская область - 143
Костромская область - 137
Брянская область - 135
Республика Башкортостан - 135
Сахалинская область - 130
Владимирская область - 127
Тамбовская область - 121
Липецкая область - 119
Рязанская область - 119
Республика Чувашия - 119
Смоленская область - 114
Курганская область - 102
Республика Дагестан - 101
Республика Тыва - 99
Чеченская Республика - 91
Республика Мордовия - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Алтай - 88
Республика Калмыкия - 81
Республика Ингушетия - 79
Республика Адыгея - 78
Республика Северная Осетия-Алания - 76
Республика Татарстан - 76
Камчатский край - 68
Севастополь - 57
Республика Марий Эл - 51
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 25
Чукотский автономный округ - 6
Ненецкий автономный округ - 3