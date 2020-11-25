На Южном Урале экс-главу сельского поселения приговорили к штрафу за превышение должностных полномочий

В Челябинской области бывшего главу Вандышевского сельского поселения приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей и запретили занимать должности в органах местного самоуправления на два года за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2016 году осужденный незаконно отказал главе крестьянско-фермерского хозяйства в предоставлении земельного участка для ведения сельскохозяйственной деятельности.

В дальнейшем он предоставил этот участок коммерческой организации для добычи щебня.