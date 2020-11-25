Хабаровские депутаты, заявившие о выходе из ЛДПР, решили вернуться в партию

17 депутатов ЛДПР в Хабаровском крае решили не выходить из партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил РИА Новости председатель муниципального парламента Михаил Сидоров.

По его словам, на встрече были достигнуты договоренности, по результатам которых принято решение не расставаться с мандатами.

"Изначально мы не собирались нигде это опубликовывать (выход из партии). Грубо говоря, нас немножечко подвели наши товарищи", - добавил Сидоров, который также был в числе покинувших ряды либерал-демократов.

Напомним, ранее о том, что 17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из рядов Либерально-демократической партии России сообщил в Instagram один из "выходцев" – депутат Александр Каян.

Каян опубликовал фото с коллегами и написал: "Эти люди не предали ни Сергея Фургала, ни своих избирателей".

Напомним, региональное отделение ЛДПР несколько месяцев назад возглавил Михаил Дегтярев – врио губернатора Хабаровского края. Ранее регион возглавлял его однопартиец Сергей Фургал, который сейчас находится под следствием по уголовному делу об убийстве. Сторонники Фургала считают его дело политически мотивированным и уже более четырех месяцев выходят на акции протеста в Хабаровске.