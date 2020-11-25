В Челябинской области за сутки подтвержден 241 случай COVID-19

В Челябинской области за сутки у 241 человека подтвержден COVID-19, девять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 25 тыс. 306 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 788 заболевших. За сутки выписаны 34 человека, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 650 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19 скончались мужчины 55, 57, 62 и 65 лет и женщина 81 года. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 67 и 73 лет и женщины 68 и 92 лет.