На Среднем Урале сформируют команду наставников для детей, живущих с ВИЧ-инфекцией

В Свердловской области в рамках общественного проекта "Трамплин" будет сформирована команда наставников для помощи детям и подросткам с ВИЧ-инфекцией. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационное политики региона, до конца 2021 г. планируется создать 20 пар, в которых наставник расскажет ребенку, как социализироваться и принять себя, несмотря на свой диагноз.

По словам куратора проекта в Екатеринбурге, психолога Ольги Бондаренко, дети с положительным ВИЧ чаще всего держат свой диагноз в тайне, стыдясь и ненавидя его. Из-за этого многие семьи даже не поднимают эту тему, что может привести к непоправимым последствиям.

"Говорить о болезни с ВИЧ-положительными подростками необходимо. В первую очередь потому, что до 70% детей ненавидят свой диагноз и однажды бросают лечение – антиретровирусную терапию, которая сдерживает вирус, не дает ему размножаться. Тем самым подростки подвергают опасности не только здоровье, но и жизнь. Напротив, постоянно принимая лекарства, ребенок может вести жизнь обычного подростка и не может передать вирус другим ни при каких обстоятельствах", – рассказала Ольга Бондаренко.

Наставники помогут подростку с преодолением самостигматизации – неприятия своей болезни, поддержат в ходе лечения и помогут открыть новые возможности. Для этого организаторы проекта ищут 10 свердловчан, способных вызвать доверие у своего подопечного. Ребенок должен иметь возможность открыто обсуждать свой диагноз, иметь того, с кем можно посоветоваться, общаться, гулять, созваниваться, посещать новые места.

"Наставники становятся для подростков значимыми взрослыми, людьми, которым доверяют, к чьему мнению прислушиваются, к кому обращаются за помощью. Первый наставник появился в Москве в 2017 году – в ответ на трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась девушка-подросток. В 2018 и 2019 году в Москве начали общаться уже двадцать пар "наставник-подросток", а затем еще 10 – в Санкт-Петербурге. В 2020 году проект действует в шести регионах", – рассказала директор благотворительного фонда "Дети+" Ольга Кирьянова.

В уральской столице проект также поддержала организация "Семья – детям". Все кандидаты пройдут серьезный конкурсный отбор, после чего их направят на специальное двухмесячное обучение. После сдачи зачета в течение года они будут общаться со своими подопечными в режиме онлайн и офлайн. Раз в месяц для наставников будет проходить двухчасовая супервизия с психологом и координатором проекта.