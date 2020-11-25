25 Ноября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото

В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором предлагает запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

Общественник отметил, что в новогодние праздники фиксируется всплеск алкогольных отравлений и рост числа обращений в скорую, пишет RT. При этом система здравоохранения и так испытывает повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.

Между тем, в России с 1 января 2021 года повысятся минимальные розничные цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. Так, бутылка (0,75л) шампанского в магазинах не должна будет стоить меньше 169 руб. (сейчас 164 руб.), с 433 до 446 руб. вырастет минимальная стоимость 0,5л коньяка.

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В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

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Теги: алкоголь, 1 января, продажа алкоголя



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