В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором предлагает запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

Общественник отметил, что в новогодние праздники фиксируется всплеск алкогольных отравлений и рост числа обращений в скорую, пишет RT. При этом система здравоохранения и так испытывает повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.

Между тем, в России с 1 января 2021 года повысятся минимальные розничные цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. Так, бутылка (0,75л) шампанского в магазинах не должна будет стоить меньше 169 руб. (сейчас 164 руб.), с 433 до 446 руб. вырастет минимальная стоимость 0,5л коньяка.