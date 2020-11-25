В Новоуральске "Рено Логан" сбил 10-летнюю девочку

В Новоуральске (Свердловская область) 57-летний водитель "Рено Логан" допустил наезд на 10 летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. Инцидент произошел вчера около 17.00 по ул. Ленина возле дома 51.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, девочка получила перелом ключицы и была доставлена в городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи. При этом на верхней одежде девочки присутствовали световозвращающие элементы.

"Водитель пояснил, что двигался на своем автомобиле с небольшой скоростью по улице Ленина. Перед пешеходным переходом снизил скорость, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение. За переходом неожиданно на проезжую часть выбежала девочка. Водитель заметил ее не сразу, не успел вовремя затормозить, в результате чего произошел наезд на пешехода", - добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что семья ребенка благополучная и не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сам же водитель имеет стаж вождения 36 лет. За это время привлекался семь раз к административной ответственности за нарушение ПДД. Во время ДТП был трезв и пристегнут.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы. Опрошены все участники и очевидцы происшествия. Информация о ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.