Публичные слушания по бюджету Челябинска на 2021 год пройдут 7 декабря

Публичные слушания по бюджету Челябинска пройдут 7 декабря в режиме видеоконференцсвязи. На заседании городской думы депутаты утвердили порядок проведения публичных слушаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

На заседании депутаты утвердили дату, формат проведения публичных слушаний в условиях установленных ограничений и порядок участия граждан в обсуждении. Шмидт отметил, что бюджет - основной финансовый документ города, а значит процедура его обсуждения должна быть максимально открытой для населения, с учетом действующих ограничений.

В связи с этим будет организована видеотрансляция слушаний.

До 30 ноября можно будет подать предложения по проекту бюджета в адрес оргкомитета.