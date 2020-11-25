Публичные слушания по бюджету Челябинска на 2021 год пройдут 7 декабря
Публичные слушания по бюджету Челябинска пройдут 7 декабря в режиме видеоконференцсвязи. На заседании городской думы депутаты утвердили порядок проведения публичных слушаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.
На заседании депутаты утвердили дату, формат проведения публичных слушаний в условиях установленных ограничений и порядок участия граждан в обсуждении. Шмидт отметил, что бюджет - основной финансовый документ города, а значит процедура его обсуждения должна быть максимально открытой для населения, с учетом действующих ограничений.
В связи с этим будет организована видеотрансляция слушаний.
До 30 ноября можно будет подать предложения по проекту бюджета в адрес оргкомитета.