Байден неоднозначно ответил на вопрос о расследованиях в отношении Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не дал однозначного ответа на вопрос, готов ли он поддержать начало расследования в отношении действующего главы государства Дональда Трампа в случае прихода к власти.

Ранее ряд демократов потребовал начать расследование против Трампа после его ухода с поста президента страны.

Байден уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержит ли он эти предложения, пишет Regnum. Кандидат лишь заявил, что не станет прибегать к помощи Минюста США, "как поступает действующий президент", чтобы настаивать "на том, что произошло то или иное событие".

Ранее Трамп рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену. Однако он не признал своего поражения на выборах. Трамп отметил, что все еще верит в свою победу и продолжит борьбу.