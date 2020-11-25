Предприятия Югры получили порядка 411 миллионов рублей на обеспечение безопасности своих сотрудников

В этом году около 411 млн руб. было выделено на мероприятия по предупреждению производственного травматизма на предприятиях Югры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования страхования РФ по региону.

Так, 44,5% ушло на приобретение специальной одежды, обуви и иных средств индивидуальной защиты, еще 40% - на обязательные медосмотры сотрудников, работающих с вредными или опасными производственными факторами. На мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции, включая дезинфекцию помещений, термометрию и закупку СИЗ, - ушло 8% от выделенных средств.

Только за этот год в окружное отделение Фонда обратились 1 тыс. 599 страхователей, обеспокоенных финансовым обеспечением предупредительных мер. Чаще всего травмы и профессиональные заболевания получают работники, задействованные в нефтегазодобывающей отрасли и сфере пассажирских авиаперевозок.

"Работодатели, которые исправно платят взносы и у которых нет задолженности, могли вернуть до 20% от сумм страховых взносов в ФСС на обязательное соцстрахование от несчастных взносов на производстве и профессиональных заболеваний на проведение мероприятий по охране труда. А в случае с санаторно-курортным лечением работников – до 30% взносов", – прокомментировал начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения Фонда социального страхования РФ Андрей Агишев.