25 Ноября 2020
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медики скорая помощь (2010) | Фото:medicpaket.ru

В Саратовской области укомплектованность врачами не превышает 58% - губернатор

Общая укомплектованность врачами в Саратовской области не превышает 58%, заявил губернатор региона Валерий Радаев на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Радаев заявил, что для повышения привлекательности работы в здравоохранении в регионе начата программа предоставления жилья медикам – на это в областном бюджете нашли 50 млн руб. Впрочем, глава региона признает, что пока это не дает ожидаемого эффекта: "Процесс пока идет неактивно. При том, что дефицит кадров – очевиден. По области общая укомплектованность врачами не превышает 58-ми процентов, наиболее острая ситуация в 7 районах (Красноармейский, Романовский, Екатериновский, Краснокутский, Краснопартизанский, Вольский и Балаковский)".

Губернатор предложил собрать на этой неделе совещание по теме кадрового голода с участием главврачей районных больниц.

Накануне в Саратовской области было зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса, общее число заражений с начала эпидемии достигло 25 672. Темпы прироста заболеваемости за сутки – 0,95, что ниже, чем в среднем по РФ. Большинство заболевших находятся в возрастной группе 50+, а также проживают в Саратове (более 54%).

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В Саратовской области укомплектованность врачами не превышает 58% - губернатор

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Теги: саратовская область, валерий радаев, дефицит кадров, здравоохранение, жилье для медиков



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