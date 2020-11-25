25 Ноября 2020
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Лыжня России-2020 (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Лыжи Шипулина с Олимпиады и VIP-ложа на матчи ФК "Урал" – новые лоты "Екатерининской Ассамблеи"

Список лотов благотворительного аукциона "Екатерининская Ассамблея-2020" пополнился новыми позициями.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, экс-биатлонист Антон Шипулин представил на торги беговые лыжи Fisher, на которых он выступал на Олимпиаде-2014. На лицевой стороне лыж спортсмен оставил свой автограф, также в комплекте идут крепления.

Генеральный директор компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев выставил на аукцион изделия камнерезного искусства. Скульптуры "Стрелец" и "Боярский сын", созданные в студии камнерезного искусства "Святогор" выполнены в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. В 2016 году произведения экспонировались в Национальном музее Лихтенштейна.

А президент ФК "Урал" Григорий Иванов предоставил на аукцион VIP-ложу на матчи своего футбольного клуба в сезоне 2020/2021. Комфортабельная ложа оборудована всем необходимым для удобного просмотра футбола на стадионе "Екатеринбург-Арена". Сертификат включает в себя приглашение для 15 персон на шесть матчей чемпионата России в сезоне 2020-21.

Екатеринбург-Арена, стадион, цветок(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что благотворительный вечер состоится 4 декабря. Это будет десятая по счету, юбилейная Ассамблея. Все средства, собранные на благотворительном вечере, будут направлены на реализацию проекта победителя "Екатерининской Ассамблеи-2020". В этом году им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна с проектом "Здоровье ученика – приоритет школы!", который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн рублей.

Если собранная сумма превысит заявленную проектом, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании.

Стоимость билета в этом году составит 40 тысяч рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию благотворительных проектов.

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Лыжи Шипулина с Олимпиады и VIP-ложа на матчи ФК "Урал" – новые лоты "Екатерининской Ассамблеи"

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Теги: Екатерининская Ассамблея, лоты, благотворительность



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