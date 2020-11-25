25 Ноября 2020
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Политика В России
Госдума (2018) | Фото: duma.gov.ru

СМИ: Госдума учла поправки в бюджет только правительства и единороссов

24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Ни одна из поправок оппозиционных фракций не была поддержана представителями "Единой России". Поправки единороссов увеличивают бюджет 2021 года на 14 млрд руб.

При попытке депутатов от оппозиции обсудить свои предложения глава комитета по бюджету Андрей Макаров обвинил их в том, что они смешивают бюджет и политику. Как говорят в КПРФ, оппозицию не допускают к подготовке бюджета. Коммунисты, в частности, настаивали на увеличении финансирования программы развития сельских территорий.

ЛДПР попросила больше денег на поддержку Дальнего Востока. В ответ Андрей Макаров заявил, что их поправки неправильно оформлены.

"Справедливая Россия" призывала сократить расходы на материальную мотивацию федеральных чиновников, но тоже ничего не добилась.

По словам экспертов, игнорируя поправки, власть демонстрирует недальновидность.

Как сообщила политолог Екатерина Курбангалеева, было бы построить процесс принятия бюджета более сбалансированно, включая в этот процесс оппозицию и заставляя ее разделять ответственность, пишет "Коммерсант".

Напомним, Госдума во втором чтении рассмотрела бюджет страны на 2021 год и плановый период до 2023 года. Всего было внесено около тысячи поправок, более 600 были приняты (ни одну из них не выносили на обсуждение). На отклонение профильные комитеты во главе с комитетом по бюджету под управлением единоросса Андрея Макарова предложили более 160 поправок.

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СМИ: Госдума учла поправки в бюджет только правительства и единороссов

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Теги: Госдума, депутаты, бюджет



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