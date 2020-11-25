Мошенники предлагали жителям Екатеринбурга приобрести жилье по заниженной стоимости

В Екатеринбурге разыскивают пострадавших от действий мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, мужчина и женщина, ссылаясь на связи в администрации города, предлагали гражданам получить жилье по заниженной стоимости. Злоумышленники - 45-летний мужчина и его 70-летняя знакомая. Подозреваемые уверяли, что благодаря их связям в мэрии у них есть возможность включить желающих в список лиц для заключения договора социального найма жилья, после чего наниматель якобы сможет в дальнейшем приватизировать жилье.

Для решения всех вопросов мошенники просили сумму, которая будет "передана" знакомому чиновнику.

Для убедительности потенциальной жертве показывали жилье, в которое его планируют заселить. Получив от потерпевших деньги, подозреваемые преставали выходить на связь.

Все мошенничества были совершены в период с 2015 по 2017 год. На сегодняшний день в полицию поступило несколько заявлений граждан, пострадавших от действий злоумышленников. Сумма, которую запрашивали злоумышленники в каждом случае, составляла около 1 млн руб.

Пострадавших граждан просят обращаться в органы внутренних дел.