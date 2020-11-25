25 Ноября 2020
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ледовый городок, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Новогоднюю ёлку возводят на главной площади Екатеринбурга

Специалисты приступили к возведению на площади 1905 года в Екатеринбурге конуса искусственной ели.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, к 28 декабря на центральной площади установят новогоднюю ель и оборудуют яркую подсветку. Праздничные мероприятия здесь будут проводиться ежедневно с 10 до 23 часов до 17 января.

В рамках международного конкурса ледовой скульптуры "Европа – Азия" планируется возвести на центральной площади 10 объектов изо льда. Тут же установят шесть домиков, где можно будет выпить горячий чай и попробовать угощения.

Ради соблюдения социальной дистанции, организаторы праздника приняли решение отказаться от возведения на центральной площади городка и аттракционов. Сэкономленные за счет этого 19 млн руб. перенаправят на помощь медикам уральской столицы.

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Новогоднюю ёлку возводят на главной площади Екатеринбурга

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Теги: Екатеринбург, ёлка, новый год



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