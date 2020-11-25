В России разработают санитарные правила рабочего процесса в пандемию

Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить и утвердить санитарно-эпидемиологические правила работы в условиях эпидемии коронавируса для разных отраслей экономики.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве РФ, на это отводится времени до конца ноября. Правила нужны, так как процент заболеваемости COVID-19 остается высоким у работающих россиян.

Отмечается, что Роспотребнадзором утверждены около 40 методических рекомендаций по определению порядка работы в условиях эпидемии для различных отраслей экономики, однако часто они игнорируются. Как отметили в кабмине, "правила должны внести свой вклад в исправление ситуации".

Напомним, кабмин России не планирует вводить на федеральном уровне дополнительные ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили в оперативном штабе, ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном субъекте.