25 Ноября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В России разработают санитарные правила рабочего процесса в пандемию

Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить и утвердить санитарно-эпидемиологические правила работы в условиях эпидемии коронавируса для разных отраслей экономики.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве РФ, на это отводится времени до конца ноября. Правила нужны, так как процент заболеваемости COVID-19 остается высоким у работающих россиян.

Отмечается, что Роспотребнадзором утверждены около 40 методических рекомендаций по определению порядка работы в условиях эпидемии для различных отраслей экономики, однако часто они игнорируются. Как отметили в кабмине, "правила должны внести свой вклад в исправление ситуации".

Напомним, кабмин России не планирует вводить на федеральном уровне дополнительные ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили в оперативном штабе, ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном субъекте.

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В России разработают санитарные правила рабочего процесса в пандемию

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Теги: пандемия, коронавирус



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