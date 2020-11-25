Росавиация просубсидирует 266 региональных маршрутов

Росавиацией утвержден список из 266 маршрутов по программе субсидирования рейсов в регионах в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, на это будет выделено 7,7 млрд руб. Перевозки будет выполнять 21 авиакомпания. Отмечается, что около 70% общей суммы субсидий будет использовано на маршрутах, заявленных к выполнению на самолете Sukhoi Superjet.

Как ожидается, в следующем году благодаря субсидии будет перевезено 3,7 млн россиян.

Ранее министерство транспорта внесло в кабмин России ряд нормативных актов, среди которых - правила распределения субсидий из резервного фонда правительства на 22,4 млрд руб.

Как предполагается, средства компенсируют рост стоимости керосина в 2018 году. Это сделано в рамках прошлогоднего поручения главы государства Владимира Путина, который распорядился компенсировать авиаперевозчикам дополнительные расходы на топливо до 1 ноября 2019 года.