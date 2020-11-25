Водительские удостоверения в России будут на трех языках
В России утвердили изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Приказ об этом подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Теперь надписи будут на трех языках: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence". Их разместят в верхней части лицевой стороны документа.
Они выполнены в сиреневом цвете, и размещены в три строки в указанной последовательности.
Кроме того, в ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках, сообщает РИА "Новости".
Тем временем, МВД России предлагает разрешить россиянам водить автомобиль в возрасте 17 лет.
При этом подчеркивается, что до совершеннолетия поездки подросток сможет совершать только в сопровождении "водителя-наставника".