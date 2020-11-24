25 Ноября 2020
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Происшествия СЗФО
Павел Прилучный актер (2019) | Фото:Лента.Ру

СМИ: Актера Прилучного избил владелец клуба "Завод"

Актера Павла Прилучного, который ранее обратился к медикам с травмами головы, избил владелец клуба "Завод", сообщает Baza. По данным канала, актер находился в Калининграде по работе - участвовал в съемках телесериала.
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"На выходных Павел решил отдохнуть от работы в клубе "Завод" который, как это ни странно, был открыт и после 23:00 (в этом уже разбираются местные власти). На месте у актёра возник внезапный конфликт с владельцем заведения — парни поднялись разобраться на второй этаж, там располагался спортзал. Там же Прилучного и нашли позже, уже сильно избитого. После этого Павел лёг спать, а когда проснулся то увидел, что лицо подходит лишь для съёмок фильма ужасов", - сообщает Baza.

Травмы у Прилучного оказались очень серьёзными: сначала он съездил в местную больницу, где его обследовали под чужим именем. После этого Прилучный решил срочно лететь на лечение в Москву. В Пироговке актёру поставили диагноз "Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной", куча переломов лицевых костей и ушибов. В начале недели Прилучному провели сложную операцию. В клубе актёр был не один — с ним был его тренер по боксу и водитель съёмочной группы.

Агент Павла сказала, что историю его избиения уже эксклюзивно продали одному каналу.

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СМИ: Актера Прилучного избил владелец клуба "Завод"

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Теги: павел прилучный, избиение, клуб завод



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