На свердловчанина завели дело из-за попытки массового убийства: поджег дом с людьми

В Свердловской области возбуждено дело о покушении на жизнь четверых человек: житель Волчанска поджег дом, где находилась вся его семья.

По данным СУ СКР по Свердловской области, мужчина поссорился с пожилой родственницей, разлил в доме легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. В доме кроме него находилась 60-летняя "обидчица", его 30-летняя жена и 11-летний сын. Пострадали от ожогов и отравления дымом все четверо, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводятся судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели из числа местных жителей и сотрудников пожарной охраны, истребованы и анализируются характеризующие материалы в отношении данной семьи. Расследование продолжается.