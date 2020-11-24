24 Ноября 2020
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Храм Ксении Петербургской (2020) | Фото: Накануне.RU

В РПЦ выступили против QR-кодов для посещения храмов

Храм не должен становиться местом, для посещения которого надо получать специальное разрешение. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ходе онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030" в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, это неэтично, аморально и напоминает времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом. Верующие уже почувствовали риски, которые несут цифровые технологии, претендующие на то, чтобы контролировать частную жизнь человека. И следить за всеми приходящими в храм недопустимо.

Он отметил, что РПЦ не против технологий как таковых, но "некоторые технологии стали применяться слишком быстро – без обсуждения и рецепции", то есть принятия их обществом. А нормативного регулирования в сфере цифровых технологий недостаточно, в связи с чем цифровизация просто навязывается.

"Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом", - сказал Кипшидзе.

Для христиан "жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема". Церковь выступает за свободу человека и его право на частную жизнь, заключил церковнослужитель.

В августе Священный Синод РПЦ выразил обеспокоенность ускоренным внедрением цифровых технологий для контроля над людьми и призвал к общественному обсуждению этих вопросов.

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В РПЦ выступили против QR-кодов для посещения храмов

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Теги: РПЦ, цифровизация, храм, QR-код



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