Бюджет территориального фонда ОМС Челябинской области увеличится на 648 млн рублей

24 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Бюджет территориального фонда ОМС Челябинской области увеличится на 648 млн рублей

На заседании комитета ЗСО по бюджету и налогам депутаты одобрили поправки в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроектом предусматривает увеличение доходной и расходной части бюджета фонда на 648,8 млн рублей, в связи с изменениями размеров межбюджетных трансфертов. В частности, 161,3 млн руб. из областного бюджета будет направлено на проведение компьютерной томографии при подозрении у пациентов коронавирусной инфекции. 503,8 млн руб. из федерального бюджета выделено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций при возникновении угрозы распространение заболеваний, предоставляющих опасность окружающих.

С учетом вносимых изменений параметры бюджета фонда на 2020 год составят по доходам 52 млрд 512,6 млн руб., по расходам 53 млрд 665,3 млн руб., с дефицитом в 1 млрд 152,7 млн руб. Источником финансирования бюджета являются остатки средств, сложившихся на 1 января 2020 года.

Законопроект рекомендован к принятию в первом и третьем чтениях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бюджет территориального фонда ОМС Челябинской области увеличится на 648 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ТФОМС, ЗСО, бюджет, депутаты, коронавирус,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети