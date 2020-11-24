Бюджет территориального фонда ОМС Челябинской области увеличится на 648 млн рублей

На заседании комитета ЗСО по бюджету и налогам депутаты одобрили поправки в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроектом предусматривает увеличение доходной и расходной части бюджета фонда на 648,8 млн рублей, в связи с изменениями размеров межбюджетных трансфертов. В частности, 161,3 млн руб. из областного бюджета будет направлено на проведение компьютерной томографии при подозрении у пациентов коронавирусной инфекции. 503,8 млн руб. из федерального бюджета выделено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций при возникновении угрозы распространение заболеваний, предоставляющих опасность окружающих.

С учетом вносимых изменений параметры бюджета фонда на 2020 год составят по доходам 52 млрд 512,6 млн руб., по расходам 53 млрд 665,3 млн руб., с дефицитом в 1 млрд 152,7 млн руб. Источником финансирования бюджета являются остатки средств, сложившихся на 1 января 2020 года.

Законопроект рекомендован к принятию в первом и третьем чтениях.