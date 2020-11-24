В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля журналиста

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля журналиста Марины Малковой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 24 ноября на улице Бейвеля. Неизвестные подожгли автомобиль журналиста. Также огнем были повреждены автомобили "Hyundai Solaris" и "Volvo xc90", которые стояли рядом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

"В связи с повышенным общественным резонансом происшествия, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором Челябинской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, по словам очевидцев, возгорание началось под машиной. На месте был найден баллон, возможно, аэрозольный.

В редакции, где работает Марина Малкова, не исключают, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью журналиста.