В Прикамье открыли новую лабораторию для тестирования COVID-19 у осужденных

В Перми на прилегающей территории женской исправительной колонии №32 состоялось открытие лаборатории для проведения тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников УИС на наличие коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Начальная мощность лаборатории позволяет проводить 48 исследований за одну рабочую смену. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих смен до трех.

Отметим, что ранее все тесты лиц, содержащихся в учреждениях ГУФСИН, проводились только в лаборатории на базе больницы при ИК-9 в Соликамске.