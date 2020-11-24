Челябинские депутаты одобрили поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства

Депутаты на заседании комитета ЗСО по экономической политике одобрили изменения в закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроектом исключаются полномочия органов исполнительной власти Челябинской области и организаций инфраструктуры по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки в связи с передачей данных полномочий налоговой службе. На региональные органы и организации возлагается обязанность по предоставлению сведений в налоговую в отношении оказанной ими поддержки.

Кроме того, гарантийная поддержка, направленная на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций инфраструктуры к кредитным и иным финансовым ресурсам, выделяется в отдельную форму поддержки.

Закон дополняется статьей оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, в которой указывается виды поддержки.

В связи с введением на территории Челябинской области специального налогового режима для самозанятых, закон дополняется положением, предусматривающим право самозанятых обратиться за оказанием поддержки в органы исполнительной власти Челябинской области и организации инфраструктуры.

Законопроект рекомендован к принятию в первом и третьем чтениях.