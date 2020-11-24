Новая битва ЕГД и мэрии: Общественная палата уйдет под контроль депутатов?

Депутаты екатеринбургской гордумы изменили порядок формирования и функционирования Общественной палаты. Как передает Накануне.RU, за принятие изменений проголосовали 19 депутатов и 7 воздержались.

Теперь инициировать избрание новых членов будет дума, а не мэрия. Кроме того ОП будет выбираться из членов общественных объединений, но при этом сохраняются возможности участвовать самовыдвиженцам. Также отныне орган разместится в помещениях, принадлежащих думе.

Ряд источников считают, что теперь Общественная палата перешла под контроль ЕГД, что является очередным витком в борьбе команды мэрии и думы.

Впрочем, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев в комментарии нашему агентству заявил о том, что орган не станет полностью подконтролен парламенту.

"Речь идет не о контроле. То, что сделано, это правильно, мы считаем. Когда объединяются две общественные организации, это хорошо. Конспирологи могут считать так [про борьбу мэрии и думы]. Общественная палата должна быть удалена от обеих ветвей власти. Никто не говорит, что Общественная палата станет оружием в руках депутатов. Общественная палата не будет согласовывать свои проекты с думой", - заверил общественник.