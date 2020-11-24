"Темненькие деньки". Инициативная группа в Артемовском собрала больше 1,7 тысяч подписей за отставку главврача местной ЦРБ

Инициативная группа жителей г. Артемовский (Свердловская область) подготовила петицию с 1 тыс. 720 подписями жителей города, выступающих за отставку главного врача Артемовской ЦРБ Андрея Карташова. Помимо этого в петиции люди требуют открыть два отделения общей врачебной практики (ОВП) в микрорайоне Кировка, лабораторию анализов в Артемовской ЦРБ, а также достойно относиться к действующим медицинским работникам, ветеранам и другим представителям медицинского профиля.

"20.11.2020 г. мы отправили петицию с подписными листами #Карташовуходивотставку по 7 адресатам: губернатору области Евгению Куйвашеву, в минздрав области, полномочному представителю президента в УрФО, депутату ГД Дмитрию Ионину, главе правительства Михаилу Мишустину, главе администрации президента Антону Вайно, в Минздрав России. Ждем действий властей", - рассказал Накануне.RU представитель инициативной группы Виктор.

На следующий день активисты устроили одиночный пикет у закрытого здания ОВП. Своими действиями жители Артемовского хотели привлечь внимание к проблеме здравоохранения в городе, однако привлекли внимание полиции, которой, по словам Виктора, приехало даже больше, чем пикетирующих граждан.

Инициативная группа считает, что несмотря на предостережение Росздравнадзора в отношении Артемовской ЦРБ об устранении нарушений, главврач продолжает "оптимизацию" медицины в городе. Из-за действия Андрея Карташова, по мнению жителей, страдают простые люди, а переполненный морг уже далеко не последняя проблема.

"Министр здравоохранения области Карлов является другом нашего главного врача Карташова (ранее в городе Екатеринбурге они вместе работали по соседству в больницах), и как только Карлов заступил на пост министра здравоохранения области, в нашей Артемовской медицине наступили темненькие деньки... На все наши обращения наверх приходят отписки", - рассказал Виктор.

В минздраве Свердловской области прокомментировали претензии жителей города в адрес главврача, отметив, что к любым обвинениям должны быть приведены доказательства.

"Это все вина главного врача? Любое обвинение должно быть подтверждено доказательствами. Если такие доказательства есть, если предъявлены аргументированные претензии, мы по любому случаю проводим проверку. Я проверю информацию по поводу петиции. В любом случае, любой факт будет проверен", - сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Напомним, что еще в октябре Генеральная прокуратура заинтересовалась "оптимизацией" медицины в уральском городе Артемовский. Председатель совета свердловского регионального отделения партии "Родина" Валерий Хвостов направил обращение на имя Генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором рассказал о готовящемся закрытии отделения общей врачебной практики в микрорайоне Кировка в Артемовском