24 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

На Южном Урале растет численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

На комитете ЗСО по экономической политике депутаты рассмотрели информацию о реализации региональных проектов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Цель нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. По плану на 2020 год число занятых в этом секторе должно составить 460, 3 тыс. человек. По состоянию на 1 июля значение этого показателя уже перевыполнено и составило 484,3 тыс. человек.

В рамках нацпроекта в области реализуется пять региональных проектов, четыре из которых реализует минэкономразвития области. В 2020 году на реализацию этих проектов направлено 694, 8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 415,4 млн. руб. Большинство средств направлено на финансовую поддержку в виде микрозаймов и поручительств, которые являются на сегодняшний день самыми востребованными мерами поддержки. Кассовое исполнение по проектам составляет 99,8 %. Рисков при их выполнении нет.

В настоящий момент в регионе идут прирост самозанятых – их в регионе более 27 тыс. человек.

При этом председатель комитета по экономической политике Евгений Илле отметил, что в настоящий момент на федеральном уровне ведется изменение нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В частности, появится отдельный проект по поддержке самозанятых граждан. По предварительным данным, объем финансирования нацпроекта на 2021 год по Челябинской области составит 399,5 млн руб., в том числе 211,6 млн. руб. – средства федерального бюджета.

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На Южном Урале растет численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

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Теги: бизнес, нацпроект, малый бизнес, депутаты, ЗСО,



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