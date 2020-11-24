24 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
республика тыва, тува, новый дом, строительство, жилье (2020) | Фото: gov.tuva.ru

В Челябинской области на расселение аварийного жилья направили более 2 млрд рублей

На заседании комитета ЗСО по строительной политике депутаты рассмотрели информацию о реализации на территории Челябинской области в 2020 году мероприятий регионального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" и планах на 2021 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты отметили, что для Челябинской области вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда и переселение граждан является наиболее актуальным.. В текущем году на эти цели было выделено более 2 млрд рублей.

На реализацию регионального проекта было направлено 1 млрд 13 млн рублей. Расселено почти 29 тыс. кв.м., до конца году будет расселено еще порядка 10,5 тыс. кв.м. аварийного жилого фонда.

Кассовое исполнение составляет 82-83%. До конца года все денежные средства будут освоены муниципалитетами. Рисков не достижения показателей в регионе по федеральному проекту нет.

В текущем году была поставлена задача направлять средства на строительство новых объектов. На это в текущем году было направлено более 1 млрд руб.

По решению губернатора было выделено дополнительно порядка 990 млн рублей на расселение аварийного фонда, который не включен в региональный проект. Это аварийный фонд, признанный после 1 января 2017 года. Кассовое исполнение по этому решению находится на уровне 65%. Эти средства позволят расселить 23 тыс. кв.м. дополнительно.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству региона и минстрою держать этот вопрос на контроле и рассмотреть возможность увеличения финансирования на ликвидацию аварийного жилья.

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В Челябинской области на расселение аварийного жилья направили более 2 млрд рублей

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Теги: аварийный фонд, аварийное жилье, ЗСО, депутаты,



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