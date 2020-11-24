Песков объяснил, почему Путин все еще не вакцинировался от коронавируса

Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, так как масштабная вакцинация еще не началась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, Путин не может, добавил представитель Кремля.

Песков пояснил, что президент не может использовать несертифицированную вакцину.

"Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, Песков уже неоднократно заявлял подобное. Сам Путин ранее подчеркивал, что все российские вакцины доказали свою эффективность, а исследования показали и подтвердили, что они безопасны.