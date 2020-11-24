24 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
(2018) | Фото: zs74.ru

В Челябинске на реконструкцию очистных сооружений канализации потребуется около 6 млрд рублей

На реконструкцию очистных сооружений канализации в Металлургическом районе Челябинска, по предварительным данным, потребуется около 6 млрд рублей. Об этом на заседании комитета ЗСО по строительной политике сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, передает корреспондент Накануне.RU.

На комитете рассматривался вопрос о ходе реализации мероприятий государственной программы Челябинской области "Чистая вода". Депутаты поинтересовались у замминистра о проекте реконструкции очистных сооружений в Металлургическом районе и планируется ли финансирование на этот объект. Жители района неоднократно жаловались на неприятный запах от объекта.

По словам Белавкин, предварительная стоимость составляет около 6 млрд рублей. У МУП "ПОВВ" есть инвестиционная программа, которую муниципалитет сейчас корректирует с учетом этого объекта. При наличии проектно-сметной документации и экспертизы, которой пока нет, будет рассматриваться вопрос о поэтапной реализации проекта, возможно с привлечением средств федерального бюджета. В настоящий момент источников финансирования, кроме инвестпрограммы и средств госпрограммы, нет.

Депутаты рекомендовали министерству взять этот вопрос под личный контроль. Также на следующем заседании комитета будет рассматриваться вопрос об очистных сооружениях канализации по всей области.

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В Челябинске на реконструкцию очистных сооружений канализации потребуется около 6 млрд рублей

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Теги: канализация, очистные сооружения, реконструкция, ЗСО, депутаты,



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