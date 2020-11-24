24 Ноября 2020
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Политика
Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство России поддержало свердловский бюджет во время пандемии 2 миллиардами рублей

Правительство России выделило Свердловской области более 2 млрд рублей на компенсацию снижения доходов бюджета в связи с последствиями пандемии коронавируса. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловского Заксобрания.

Деньги регион получил в рамках программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

"Для Свердловской области получение такой финансовой поддержки очень важно. Это значит, что у нас появилась возможность направить дополнительные ассигнования на решение ряда значимых вопросов. Напомню, как раз сейчас в Законодательном собрании Свердловской области идет напряженная работа временной согласительной комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты детально рассматривают каждое направление расходования средств. Наша задача на сегодня – исполнить основные социальные обязательства по поддержке различных категорий населения, установленные региональным законодательством, и одновременно обеспечить стабильное развитие экономики региона", – прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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Правительство России поддержало свердловский бюджет во время пандемии 2 миллиардами рублей

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Теги: Свердловская область, бюджет, депутаты, правительство, Людмила Бабушкина



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