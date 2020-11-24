В аптеки Прикамья поступит еще 27 тысяч упаковок противовирусных препаратов

В Пермский край в начале декабря прибудет новая партия противовирусных препаратов. Об этом Накануне.RU сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на представителей одной из крупнейших аптечных представителей края "Аптека от склада". По их информации, в Прикамье доставят 17 тыс. упаковок "Арбидола" и 10 тыс. упаковок "Цефтриаксона".

"На сегодня в аптеках в наличии имеется около 20 тысяч упаковок "Азитромицина" и еще около 10 тысяч упаковок "Номидеса". Эти лекарства назначаются при лечении гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Мы формируем резервы лекарственных препаратов в аптечных пунктах каждого города. Помимо этого, выстроенная логистика позволяет нам обеспечить пополнение резерва в день возникновения потребности. Однако дефицит данных лекарственных препаратов на рынке существует. Для того, чтобы наверняка приобрести необходимое лекарство или выкупить его в ближайшей к покупателю Аптеке, нужно заказать его по телефону 8 (800) 550-00-33 или через сайт или мобильное предложение Аптека от склада", - рассказали в сети аптек.

Клинический фармаколог Городской больницы им. Гринберга Ольга Тазиева напомнила жителям Прикамья о том, что самолечение усложняет выздоровление пациентов. В связи с этим, при появлении симптомов коронавируса необходима, в первую очередь, консультация специалиста.

"Одна из ключевых проблем, с которой мы сталкиваемся при лечении пациентов с коронавирусом, – самолечение. Это использование антибактериальных препаратов без назначения врача, неоднократное назначение антибиотиков. Вследствие этих действий препараты перестают влиять на вирус, и инфекция протекает в более тяжелой форме", - отметила Тазиева.

Напомним, что благодаря главе региона Дмитрию Махонину, в Прикамье уже поступили 15 тыс. упаковок препарата "Номидес" из Иркутска, 100 тыс. упаковок "Арбидола" 10 тыс. упаковок "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок "Парацетамол".