Суд в Челябинске прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора аграрного университета

Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктора Литовченко по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Челябинский областной суд отменил постановление районного суда, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела.

"Судебная коллегия областного суда прекратила уголовное дело в отношении Литовченко в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, Виктор Литовченко руководил Южно-Уральским государственным аграрным университетом до июня 2019 года. После его отставки исполняющим обязанности руководителя вуза стала Светлана Черепухина. В сентябре 2020 года она была назначена ректором.