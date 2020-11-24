24 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора аграрного университета

Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктора Литовченко по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Челябинский областной суд отменил постановление районного суда, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела.

"Судебная коллегия областного суда прекратила уголовное дело в отношении Литовченко в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, Виктор Литовченко руководил Южно-Уральским государственным аграрным университетом до июня 2019 года. После его отставки исполняющим обязанности руководителя вуза стала Светлана Черепухина. В сентябре 2020 года она была назначена ректором.

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Суд в Челябинске прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора аграрного университета

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Теги: Виктор Литовченко, уголовное дело, суд, ректор,



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